Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Raub in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Sonntag, 7. November 2021, auf Montag, 8. November 2021, wurde eine Person gegen Mitternacht auf einem Parkplatz einer Spielhalle an der Straße "Zwischenbrücken" in Wildeshausen leicht verletzt.

Vier bislang unbekannte Täter überwältigten eine 59-jährige Frau aus Visbek und rissen sie zu Boden. Anschließend durchsuchten sie die Frau und flüchteten im weiteren Verlauf in Richtung Marschwiesen/Parkanlage Burgberg ohne erlangtes Diebesgut.

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Die Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Nahbereich werden von der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegengenommen.

