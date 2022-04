Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220404-3: 33-Jähriger nach Widerstand in Landesklinik

Quadrath-Ichendorf (ots)

Der Mann trat und beleidigte die Polizisten fortwährend bei der Ingewahrsamnahme. Die Beamten blieben unverletzt.

Zwei Polizisten sind am Freitagmorgen (1. April) um 11.20 Uhr in Quadrath-Ichendorf auf der Köln-Aachener-Straße von einem aggressiven 33-Jährigen bei seiner Ingewahrsamnahme getreten und beleidigt worden. Die polizeiliche Maßnahme war erforderlich geworden, nachdem ihm Zeugen eine Sachbeschädigung zur Last gelegt hatten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen (24/28) berichteten der Polizei von einem Mann, der die Glasscheibe der Eingangstür eines Reihenwohnhauses eingetreten haben soll. Während der eine Zeuge den Vorfall meldete, habe der andere Zeuge die Verfolgung des flüchtenden Täters aufgenommen. Die Besatzung eines Streifewagens traf den 33-jährigen, aggressiven Tatverdächtigen auf der Straße "Im Rauland" an und die Beamten legten ihm Handfesseln an. Dabei sperrte sich der Mann und trat nach den Polizisten. Im Streifenwagen versuchte er erneut, einen Beamten zu treten. In einer Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Da sich Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung ergaben, begleiteten ihn Angehörige des Ordnungsamtes bei der Verlegung in eine Landesklinik. Den 33-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell