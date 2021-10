Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zahlreiche Gartengeräte von Friedhof entwendet

Overath (ots)

Am Donnerstag (07.10.) gegen 07:20 Uhr musste die 22-jährige Gärtnerin eines Friedhofes auf der Rappenhohner Straße in Overath feststellen, dass in den Geräteschuppen der Mitarbeiter eingebrochen wurde und zahlreiche Gartengeräte entwendet wurden.

An der Türe zum Aufenthaltsraum der Friedhofsgärtner konnten die Polizeibeamten Hebelspuren im Bereich des Schließzylinders feststellen. Das Vorhängeschloss zum Geräteschuppen wurde augenscheinlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt.

Bei der Tat wurden mehrere Gartengeräte mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Laut Angaben der Gärtnerin war der letzte Mitarbeiter am Vortag gegen 16:00 Uhr am Geräteschuppen. Zur weiteren Untersuchung wurde eine Spurensicherung veranlasst. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell