Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw kollidiert mit Gebäudemauer - Fahrer verstirbt

Gackenbach (ots)

Am 07.05.2021, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der Ortslage Gackenbach, Ortsteil Dies, die Landesstr. 325 aus Richtung Weinähr kommend in Fahrtrichtung Montabaur. In einer Linkskurve kam der Pkw ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Gebäudemauer. Der Pkw-Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Pkw geborgen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen - auch von verständigten Rettungskräften und vom Notarzt - verstarb der Fzg.-Führer an der Unfallstelle. Am Gebäude entstand äußerlicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird die Höhe des entstandenen Schadens auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Neben den Rettungskräften und der Polizei waren mehrere Feuerwehreinheiten der umliegenden Gemeinden und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 325 war für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallverursachung dauern noch an.

