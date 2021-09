Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeuge überrascht Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Bei dem Einbruch in einen Imbisswagen an der Erzbergerstraße hat ein Mitarbeiter in der Nacht zu Donnerstag, 30.09.2021, einen Mann überrascht, der dann flüchtete.

Der Mitarbeiter hatte den auf einem Parkplatz stehenden Imbisswagen zwischen Mitternacht und ein Uhr verschlossen und den Ort verlassen. Als er zwischen ein Uhr und zwei Uhr zurückkam, sah er die Tür offen stehen und brennendes Licht.

Im Innenraum traf er auf einen unbekannten Mann, der nach einem kurzen Gespräch flüchtete. Dieser hatte die Tür zuvor offensichtlich gewaltsam aufgehebelt. Das Diebesgut besteht aus einem geringen Bargeldbetrag.

Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt und etwa 1,75m groß mit akzentfreiem Deutsch. Er hatte sehr kurze braune Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild, weder Bart noch Brille. Der Mann trug einen dunkelblauen Pullover und hatte einen Rucksack dabei.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell