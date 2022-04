Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220405-2: Gartenmöbel entwendet

Bergheim-Zieverich (ots)

Vom Außengelände eines Möbelhauses sollen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (2. April) 20 Uhr und Montag (4. April) 8.30 Uhr mehrere Gartenmöbel gestohlen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben müssen und hoffen daher auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Montagmorgen soll eine 34-jährige Angestellte den Diebstahl von Gartenmöbeln bemerkt haben, die vor der Filiale eines dänischen Möbelhauses in der Sportparkstraße in Bergheim-Zieverich gestanden hätten. Das Gelände war mit einem Bauzaun gegen unbefugten Zutritt gesichert. Die Täter kippten offenbar Teile des Zaunes um, gelangten auf das Gelände und entwendeten verschiedene Gartenmöbel. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim fragt: "Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige an der Sportparkstraße gesehen und kann sachdienliche Angaben zu ihnen machen?". Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

