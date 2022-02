Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hausfassade besprüht - Täter/-in geschnappt

Speyer (ots)

Mit Sprühfarbe eine Hausfassade beschädigt haben gestern gegen 18:00 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße eine Frau sowie drei Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren. Nachdem die Gruppe beim Besprühen von Graffiti beobachtet wurden, konnte sie bei Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Weitere Geschädigte von Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe, die insbesondere gestern Abend m Bereich der Franz-Kirmmeier-Straße festgestellt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell