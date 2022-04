Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220406-1: Polizei fahndet nach dreistem Dieb - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Tatverdächtiger erklärte nach einem Hund zu suchen und flüchtete

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 35 bis 40 Jahre alten und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter großen Mann. Dem schwarzhaarigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag (5. April) in Kerpen in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein und die Geldbörse des Geschädigten entwendet zu haben. Als der mutmaßliche Dieb von einer Angehörigen (64) des bestohlenen Rentners im Haus ertappt wurde, erklärte der Täter einen Hund zu suchen. Anschließend flüchtete er.

Der Gesuchte war zur Tatzeit mit einem schwarzen knielangen Mantel und einer schwarzen Hose bekleidet. Er sprach verständlich, aber nicht akzentfrei die deutsche Sprache. Besonders auffällig fand die Zeugin, dass der Täter stark nach Parfüm roch.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Täter gegen 14.45 Uhr in der Schulstraße das Wohnhaus des Seniors durch eine unverschlossene Tür betreten haben. Als die 64-Jährige den Mann im Hausflur erkannt habe, soll sie ihn angesprochen haben. Nachdem ihr die Hundesuche als Grund zum Betreten des Hauses genannt worden sei, habe die Zeugin den Ausweis des Verdächtigen verlangt. Daraufhin sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Erst im Anschluss sei der Diebstahl der Geldbörse aufgefallen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell