POL-PB: Fußgängerin und Rennradfahrer schwerverletzt

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) Bei der Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einer Spaziergängerin auf in der Dahler Feldflur haben beide Beteiligte am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 15.35 Uhr fuhren zwei Rennradfahrer auf dem Iggenhauser Weg von Dahl in Richtung Paderborn. Etwa 50 Meter vor dem Ellerbach passierte ein Rennradfahrer (60) vier Fußgänger, die zwei Hunde an Leinen mitführten. Im Vorbeifahren stieß der Radler mit einer 17-jährigen Spaziergängerin zusammen. Beide stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden am Unfallort notärztlich versorgt. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn.

