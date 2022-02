Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer türmt bei Kontrolle - Verdacht: Drogenkonsum

Neuss (ots)

An der Grevenbroicher Straße kam es am späten Mittwochabend (16.02.), um kurz vor 23 Uhr, zu einem Polizeieinsatz. Was zunächst nach einer alltäglichen Verkehrskontrolle aussah, mündete in einer fußläufigen Verfolgung, einer körperlichen Auseinandersetzung und letztlich in mehreren Ermittlungsverfahren.

Ein 20-jähriger Autofahrer war zunächst den Anhaltezeichen der Polizei gefolgt und sollte anschließend seine Fahrzeug- und Ausweisdokumente vorzeigen. Der junge Mann, der zwischenzeitlich aus seinem PKW ausgestiegen war, machte allerdings keine Anstalten seine Papiere zu suchen, sondern nahm stattdessen die Beine in die Hand und lief davon. Nach einem kurzen Überraschungsmoment setzten ihm die Beamten nach und stellten den 20-Jährigen an der Otto-Wels-Straße. Selbst hier versuchte der Neusser noch, sich dem Festhalten, unter anderem durch Tritte, zu widersetzen. Er musste unter dem Einsatz körperlichen Zwangs zu Boden gebracht und fixiert werden.

Nachdem sich die Situation etwas beruhigt hatte, wurden erste Anzeichen für einen Drogenkonsum deutlich, die durch das Auffinden von Betäubungsmitteln noch untermauert wurden.

Der Mann musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe zum Nachweis verbotener Substanzen entnahm.

Ihn erwartet nun nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern auch wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten, die glücklicherweise unverletzt blieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell