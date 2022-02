Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Blumengeschäft - Wer kann Hinweise geben?

Jüchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.02.), gegen 06:40 Uhr, kam es an der Buschgasse zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft. Ein Unbekannter hatte mit zwei Steinen eine Schaufensterscheibe eingeworfen und aus der Kasse einen mittleren zweistelligen Geldbetrag erbeutet.

Nach der Tat flüchtete der Einbrecher in Richtung Bahnhof und wurde dabei vom Fahrer eines Kleinwagens der Marke Fiat verfolgt. Der Autofahrer, der einen roten Pullover getragen haben soll, hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere an den Autofahrer, auch wenn selbst er vielleicht der Meinung ist, nicht viel zur Aufklärung der Tat beitragen zu können.

