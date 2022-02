Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Paketdieb festgenommen

Kaarst (ots)

Am Dienstagabend (15.02.), gegen 21:30 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Ihm war in der Sportstätte an der Aldegundisstraße wiederholt eine fremde Person durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen.

Bei einer Überprüfung stellten Polizeibeamte fest, dass der 39 Jahre alte Mann vier Paketsendungen im Spind einer Umkleidekabine deponiert hatte. Wie Ermittlungen ergaben, waren die vor einer Haustür abgelegten Päckchen in der Zeit von 12:30 bis 15:00 Uhr an der Augustinusstraße gestohlen worden. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurden zudem Ausweisdokumente aufgefunden, die aus früheren Diebstählen stammen. So war einem Mann bereits im Jahr 2018 an der Rennbahn in Neuss die Geldbörse gestohlen worden. In Aachen waren die Sachen erst am Vortag (14.02.) aus einem Auto abhandengekommen.

Da der Tatverdächtige in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen und noch am gestrigen Nachmittag (16.02.) beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Gegen den 39-Jährigen hatte die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Eigentumsdelikte ermittelt.

Auf Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf soll nun das "beschleunigte Verfahren" durchgeführt werden. Dieses Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens bei kleineren Delikten. Es kann durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht.

Ein Richter wird bereits in den nächsten Tagen die Hauptverhandlung durchführen und über die Tat urteilen.

