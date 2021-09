Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 80-jähriger Wülfrather aufgefunden - Wülfrath - 2109122

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann heute in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2109119) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte der Polizei seit Mittwochabend (22. September 2021) intensiv nach einem vermissten 80-jährigen Wülfrather gesucht.

An den Fahndungsmaßnahmen waren unter anderem ein Mantrailer-Hund sowie ein Hubschrauber der Polizei beteiligt gewesen.

Am heutigen Donnerstag, 23. September 2021, gegen 14:30 Uhr, konnte der stark sehbehinderte und auf Medikamente angewiesene Senior auf einem großflächigen und schwer zugänglichen Firmengelände an der Flandersbacher Straße in Wülfrath in einem Bachlauf durch Arbeiter aufgefunden werden.

Ein im Rahmen der Fahndung eingesetzter Kradfahrer der Polizei wurde durch die Arbeiter zur Fundstelle geleitet, wo der 80-Jährige bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Rettungskräfte erstmedizinisch versorgt wurde. Der den Umständen entsprechend geschwächte Senior musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Vermisstenmeldung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet Medien, das Foto des als vermisst gemeldeten Seniors nicht mehr zu verwenden.

