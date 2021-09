Polizei Mettmann

POL-ME: Im Hardenberger Schloss mit Feuerlöscher gesprüht - Polizei fasst jugendliche Randalierer - Velbert-Neviges - 2109121

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (22. September 2021) haben sich drei Jugendliche gewaltsam Zugang in einen Turm des Hardenberger Schlosses in Neviges verschafft. Dort entwendeten sie einen Feuerlöscher, welchen sie im Turm und im Innenhof des Schlosses entleerten.

Zeugen hatten gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie das Trio durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in etwa zwei Meter Höhe in einen der Schlosstürme kletterte. Kurze Zeit später war dann Rauch aus dem Innenhof aufgestiegen, weshalb die Zeugen die Polizei alarmierten. Die wenig später vor Ort eingetroffenen Beamten stellten fest, dass es sich bei der Ursache des "Rauchs" um Schaum aus einem Feuerlöscher handelte, der auch im Turm versprüht worden war. In unmittelbarer Nähe trafen sie auch auf die drei Jugendlichen, welche zugaben, sich verbotenerweise Zugang in das Schloss verschafft zu haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jungen (16 und 17 Jahre alt) sowie das Mädchen (14 Jahre alt) in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen das Trio wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wie hoch der bei dem Einbruch und durch den Vandalismus entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch nicht geklärt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell