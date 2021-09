Polizei Mettmann

POL-ME: 80-Jähriger bei Alleinunfall mit Fahrrad schwer verletzt - Haan - 2109117

Mettmann (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Haan ist am Mittwoch (22. September 2021) gegen 16.50 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Hunsrückstraße in Richtung Bergische Straße unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung Bollenheide/ Hunsrückstraße stürzte und sich schwer verletzte. Der Mann wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille (0,45 mg/l).

