Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Verdacht des illegalen Autorennens" - Langenfeld - 2109116

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2109113 berichtete, ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall an der Rheindorfer Straße in Langenfeld ein junger Mann aus Leverkusen schwer verletzt worden.

Irrtümlicherweise wurde in der Pressemeldung (abrufbar unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5027831) das Alter des verunfallten Leverkuseners falsch angegeben. Der junge Fahrer des VW Golf ist demnach nicht 20, sondern 19 Jahre alt. Die ursprüngliche Pressemeldung wurde bereits korrigiert - die Pressestelle der Kreispolizeibehörde bittet die Medien, die Korrektur in der Berichterstattung zu beachten.

