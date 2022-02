Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handgreiflichkeiten unter Autofahrern - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (15.02.), gegen 15:00 Uhr, gerieten zwei Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle an der Gladbacher Straße in Streit.

Die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und dem Fahrer eines Toyota endete in Handgreiflichkeiten, die von Passanten geschlichtet wurden.

Nach den Streitigkeiten entfernte sich der Fahrer des möglicherweise grünen Toyota Auris vom Tankstellengelände.

Der Taxifahrer wurde durch Faustschläge seines Kontrahenten leicht verletzt und erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Der Fahrer des Toyota wird als männlich, circa 185 bis 190 Zentimeter groß, mit blonden Haaren und einem blonden 3-Tage-Bart beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer roten Kappe und weiß/roten Sneakern bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell