Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisiert geparkten Pkw gerammt

Paderborn (ots)

(ah)Sonntag, 27.02.22, 01:00 h, Paderborn, Detmolder Straße, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Zur Unfallzeit ereignete sich auf der Detmolder Straße in Paderborn ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt umgehend fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Auf Grund von Zeugenaussagen konnten die eingesetzten Beamten den 32 jährigen Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Fahrer war alkoholisiert. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache Paderborn verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7500,-- Euro.

