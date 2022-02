Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Am Donnerstagmorgen hat ein Autofahrer auf der Paderborner Straße einen Auffahrunfall mit einer Radfahrerin verursacht.

Die 41-jährige Radfahrerin fuhr gegen 07.10 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Elsen. Sie wollte nach links in die Wewerstraße abbiegen und ordnete sich in Höhe der Henkenstraße nach links ein. In Höhe der Sperrfläche fuhr ein 62-jähriger Smartfahrer auf das vorausfahrende Fahrrad auf. Die Radlerin wurde gegen die Frontscheibe geschleudert, auf der Motorhaube einige Meter mitgenommen und fiel dann auf die Straße. Sie zog sich Verletzungen zu. Passanten eilten der Verletzten sofort zur Hilfe. Mit einem Rettungswagen musste die 41-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell