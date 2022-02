Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei stellt mutmaßlichen Automatenknacker

Paderborn (ots)

(mb) Nach Automatenaufbrüchen an einer Tankstelle an der Randebrockstraße hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Tatverdächtigen gestellt. Die Fahndung nach Komplizen dauert an.

In der Nacht zu Dienstag wurden an der Tankstelle zwei Münzautomaten für die Selbstbedienungswaschanlage aufgebrochen und die Münzen daraus entwendet. In der folgenden Nacht zu Mittwoch schlug die Alarmanlage der Tankstelle gegen 02.30 Uhr erneut an. Drei Münzautomaten wurden aufgebrochen. Auf der Videoüberwachung waren zwei Personen zu erkennen, die in Richtung Am Springbach flüchteten. Die Polizei war schnell vor Ort. Ein gestohlener Münzbehälter und einige Münzen wurden auf dem Fluchtweg aufgefunden. Bei der Fahndung nach den Tätern fiel einem Streifenteam ein Tatverdächtiger (23) am Springbach auf. Die Beamten stoppten den Mann und kontrollierten ihn. Bei der Durchsuchung fanden sie mehrere Schraubenzieher und weiteres mögliches Aufbruchswerkzeug in seiner Kleidung. Der Verdächtige war bereits mehrfach mit Diebstahlsdelikten aufgefallen. Ein Komplize und die Beute konnten in der Nacht nicht mehr entdeckt werden. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell