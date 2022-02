Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger beim Abbiegen angefahren

Bad Lippspringe (ots)

(mb) An der Einmündung Langestraße/Brunnenstraße ist am Dienstagabend ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Audi-Q3-Fahrer auf der Langestraße stadteinwärts. An der Brunnenstraße bog er nach links ab. Dabei erfasste er einen 41-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg an der Langestraße stadtauswärts unterwegs war und die Brunnenstraße querte. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

