POL-PB: Tresor aus Bäckerei gestohlen

Paderborn-Sande (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag ist an der Sennelager Straße in eine Bäckereifiliale eingebrochen worden.

Die in einem Wohn- und Geschäftshaus untergebrachte Bäckerei schloss am Montag gegen 19.00 Uhr. Um 04.00 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin den Einbruch. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren in die Räume der Bäckerei gelangt. Sie rissen einen kleinen Wandtresor aus der Befestigung und stahlen den Safe.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

