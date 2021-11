Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Krankenhaus - Polizei bittet um Hinweise

Lübbecke (ots)

Ein am Krankenhaus in Lübbecke abgestellter Opel Astra ist am Dienstag von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses hatte am Morgen gegen 7.30 Uhr ihren weißen Pkw auf einem der angrenzenden und nicht überdachten Stellplätze südlich der Virchowstraße geparkt. Als die Frau nach Arbeitsende um etwa 14 Uhr zu ihrem Wagen kam, war dieser vorne rechts beschädigt. Der Verursacher hatte keinerlei Nachricht hinterlassen und sich weder bei der Anmeldung noch bei der Polizei gemeldet. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Hinweise auf den Unbekannten unter Telefon (05741) 2770.

