Polizei Köln

POL-K: 211111-3-K Senior die Uhr vom Handgelenk geraubt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (10. November) hat eine 25- bis 30-jährige Frau einem 77 Jahre alten Mann im Stadtteil Bayenthal die Armbanduhr vom Handgelenk geraubt und ihn dabei leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen sprach die junge Frau den vor einem aufgehenden Tiefgaragentor wartenden Senior gegen 14 Uhr in seinem Auto auf der Alteburger Straße in gebrochenem Deutsch an. Als dieser das Autofenster zum besseren Verständnis öffnete, soll die Unbekannte plötzlich an dessen hochwertiger Rolex "Daytona" gerissen haben. Trotz der Gegenwehr des Seniors, der dabei aus dem Wagen stürzte, raubte die Frau die Armbanduhr, stieg laut Zeugen in einen braunen BMW mit Coesfelder Städtekennung und fuhr gemeinsam mit einem unbekannten Fahrer schnell in Richtung Tacitusstraße weg. Der Überfallene beschreibt die Räuberin als etwa 1,60 bis 1,70 Meter große und schlanke Frau. Sie soll braune schulterlange Haare haben und einen dunklen Mantel getragen haben. Der Fahrer des BMW wird von Zeugen auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart.

Rettungskräfte behandelten die Schürfwunden des Kölners ambulant. In dem Gerangel rollte der Wagen des Mannes gegen das Garagentor und wurde dabei beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Taten in jüngster Vergangenheit (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4999290) und bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw/iv)

