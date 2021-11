Polizei Köln

POL-K: 211111-2-K Zeugenaufruf - Porsche 911 Carrera 4S entwendet

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. November) haben ein oder mehrere Täter einen grauen Sportwagen mit Kölner Kennzeichen in Rath-Heumar gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Porsche 911 Carrera 4S stand auf einem privaten, durch den Eigentümer videoüberwachten, Stellplatz vor einem Einfamilienhaus auf dem Rather Mauspfad. Der 31 Jahre alte Besitzer hatte den Wagen am Dienstagabend um 20 Uhr das letzte Mal vor seinem Haus stehen sehen. Den Verlust des Wagens sowie die abgedeckte Kamera hatte er am nächsten Morgen um 9.45 Uhr festgestellt.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich oder der graue Porsche nach der Tat aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/iv)

