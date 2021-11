Polizei Köln

POL-K: 211110-8-K Obdachlose am Mülheimer Bahnhof mit Farbe übergossen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 7 vom 27. Oktober

Erneut hat ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (9. November) die Schlafsäcke und persönlichen Habseligkeiten von zwei Obdachlosen an der Montanusstraße in Köln-Mülheim mit Farbe überschüttet. Gegen 5 Uhr hatten die 29 und 32 Jahre alten Geschädigten an einem Treppenabgang zur U-Bahnhaltestelle Bahnhof Mülheim genächtigt, als sie den Verdächtigen bemerkten, der anschließend sofort flüchtete. Seit September haben Unbekannte in bislang mindestens 10 Fällen überwiegend in der linksrheinischen Innenstadt lagernde Obdachlose nachts mit Farbe übergossen. Das Kriminalkommissariat 51 hat dahingehend eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet auch im aktuellen Fall Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

