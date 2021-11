Polizei Köln

POL-K: 211110-6-K Fußgängerin von Auto erfasst - Klinik

Köln (ots)

Eine Fußgängerin (86) ist am Dienstagmorgen (9. November) in Köln-Seeberg von einem Ford Fiesta beim Linksabbiegen erfasst und schwer verletzt worden. Der 75 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 9.15 Uhr auf der Meerfeldstraße unterwegs und erfasste die Frau in Höhe der Fußgängerfurt der Ampelanlage auf der Johannes-Rings-Straße. Die Ampel soll bei beiden Verkehrsteilnehmern grün gezeigt haben. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell