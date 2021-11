Polizei Köln

POL-K: 211110-2-K Acht verkehrsunsichere Kleintransporter von Schrottsammlern sichergestellt

Köln (ots)

Von Schrottsammlern genutzte Kleintransporter standen bei der Polizei Köln am Montagnachmittag (8. November) in Köln-Rath im Fokus einer Kontrolle mit Zivil-, Bereitschafts- und Verkehrspolizisten. Acht der etwa 40 kontrollierten Fahrzeuge wiesen erhebliche technische Mängel auf und wurden sichergestellt. Unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung, Transport von gefährlichen Gütern oder wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen fertigten die Beamten knapp 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Da ein Fahrzeug, dass erst vor wenigen Tagen die Hauptuntersuchung bestanden hatte, erhebliche Mängel aufwies, leiteten die Einsatzkräfte gegen den Prüfer wegen Falschbeurkundung ein Strafverfahren ein. Darüber hinaus schrieben sie eine Anzeige gegen einen Fahrer, dessen Wagen keinen Versicherungsschutz hatte. (ph/cs)

