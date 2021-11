Polizei Köln

POL-K: 211110-1-LEV Seniorin in Leverkusen-Steinbüchel bei Straßenraub verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub auf eine 70-jährige Seniorin am Dienstagnachmittag (9. November) in Leverkusen-Steinbüchel sucht die Polizei Köln Zeugen. Nach ersten Ermittlungen soll ein circa 20 Jahre alter und etwa 1,55 Meter großer Mann der Rentnerin gegen 16.30 Uhr auf der Steinbücheler Straße ihre Handtasche entrissen haben. Die Frau stürzte, als sie versuchte, diese festzuhalten. Laut Zeugenaussagen soll der Verdächtige schwarz sein, kurz gelockte dunkle Haare haben und mit einem roten Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Anschließend flüchtete der Täter mit der Handtasche mit Leopardenmuster in Richtung Oulustraße. Ein Rettungswagen fuhr die verletzte Leverkusenerin zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/oder zu dem flüchtigen jungen Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/cs)

