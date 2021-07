PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Samstag, 31.07.2021

Limburg (ots)

Brennende Mülltonne verursacht Sachschaden Ereignisort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Marktstraße Uhrzeit: Fr., 30.07.2021, gg. 15:15 h Auf einem Grundstück in der Marktstraße wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter die graue Mülltonne in Brand gesetzt. Der Nachbar bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte die Tonne noch vor einem Erscheinen der alarmierten Feuerwehr mit Erfolg löschen. Brandhitze und Ruß beschädigten zudem einen Grill, der unweit der Mülltonne abgestellt war. Ebenso wurde durch die Hitze der Außenputz an der Fassade des Nachbarhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wurde bei Anzeigenaufnahme auf rund 1000,oo EUR beziffert. Zeugen, welche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Limburg zu Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell