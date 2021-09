Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auf frischer Tat beobachtet: Polizei fasst mutmaßliche Diebe und stellt neun Fahrräder sicher

Hannover (ots)

Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 15.09.2021, vier mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst. Diese wurden zuvor beim Versuch, ein angeschlossenes Fahrrad zu stehlen, von dem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht in einem Transporter. Die Polizei konnte diesen stoppen und entdeckte darin neun mutmaßlich gestohlene Fahrräder.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer versuchten mehrere Personen am Mittwoch gegen 01:10 Uhr an der Dieckbornstraße im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte das Schloss eines abgestellten Fahrrads zu knacken. Dabei rechneten sie jedoch nicht mit einem 40 Jahre alten Zeugen, der die Verdächtigen bemerkte und ansprach. Eine der Personen flüchtete daraufhin zu Fuß, zwei Komplizen sprangen in einen Kleintransporter und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, konnte ein Funkstreifenwagen einen auf die Beschreibung passenden VW Crafter im Bereich der Hallermünder Straße feststellen. Die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug und nahmen zwei 43 Jahre alte sowie einen 44 Jahre alten Insassen vorläufig fest. Bei der Überprüfung des Laderaums stießen die Beamten auf einen weiteren 51 Jahre alten Tatverdächtigen und neun Fahrräder, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt.

Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle vier kamen zunächst in Polizeigewahrsam, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dann jedoch wieder entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. /ram, ms

