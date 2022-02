Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Holzschnitt angezündet - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entzündeten Unbekannten gegen 04.50 Uhr auf der Brüsseler Straße in Viersen Holzschnitt, der an einer Mauer zu einem Garten gelagert war. Durch das Feuer wurden zwei Bäume beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (160)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell