Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Am 05.02.2022 gegen 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis zur Barthstraße in Dortmund-Scharnhorst alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Brand im Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Für die Feuerwehr stellte die Lage insofern eine besondere Herausforderung dar, weil beim Eintreffen der ersten Einheiten bereits der komplette Treppenraum und somit der primäre Fluchtweg vollkommen verraucht war. Durch eingeleitete Maßnahmen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und der Treppenraum mittels Hochleistungslüfter annähernd rauchfrei gehalten werden. Im weiteren Verlauf rettete die Feuerwehr 17 erwachsene und 3 minderjährige Bewohner mithilfe von "Fluchhauben" über den Treppenraum und führte sie einer ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst zu. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten entweder bei Verwandten oder in Notunterkünfte untergebracht werden. Zwei Bewohner mussten vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte Feuerwehr sowie ca. 10 Kräfte Rettungsdienst.

