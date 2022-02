Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr rettet Person aus einer Baugrube

Dortmund (ots)

Gegen 01:53 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund nach Hombruch, in den noch nicht eröffneten Skaterpark an der Deutsch-Luxenburger-Straße alarmiert. Dort sollte eine Person in ein zwei Meter tiefes Loch gefallen sein.

Vor Ort stellte sich heraus, das sich eine männliche Person bei dem Versuch den sogenannten Pool zu verlassen, eine Verletzung zugezogen hatte und diesen eigenständig nicht mehr verlassen konnte.

Die Rettung gestaltete sich aufgrund fehlender Beleuchtung auf dem weitläufigen Gelände und einer nicht vorhandenen Ausstiegshilfe als schwierig und personalaufwändig. Die Person konnte, nach notärztlicher Versorgung in dem Pool zügig von der Feuerwehr, mittels Schleifkorbtrage gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Rettung der Person waren neben dem Rettungsdienst weitere Kräfte von der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) und von der Spezialeinheit Höhenrettung der Feuerwache 4 (Hörde), die speziell für die Rettung aus Höhen und Tiefen ausgebildet ist, im Einsatz.

