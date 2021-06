Polizei Bochum

POL-BO: Witten

29-Jähriger stürzt aus Fenster - Akute Lebensgefahr!

Witten (ots)

Am heutigen 13. Juni, gegen 00.25 Uhr, wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Wideystraße in Witten gerufen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war dort ein Mann (29) aus einem im zweiten Obergeschoss gelegenen Fenster auf den Boden des Innenhofs gestürzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der schwer verletzte 29-Jährige in ein Bochumer Krankenhaus gebracht und eine akute Lebensgefahr diagnostiziert.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell