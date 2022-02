Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Kempen auf der Birkenallee in Richtung Berlinerallee. Als er in den Kreisverkehr am Peschweg einfuhr, kollidierte er mit einem Pedelec-Fahrer, der aus Richtung 'Am Waldschlößchen' kam. Der 70-jährige Kempener stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (158)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell