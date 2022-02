Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Trecker-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am gestrigen Dienstag fuhr ein 86-jähriger Kempener gegen 19.20 Uhr mit seinem Trecker auf dem Erprathsweg in Kempen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Kempener rückwärts und kam dabei von der Straße ab. Er rutschte ins Feld, der Traktor kippte auf die Seite. Der 86-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten den Verletzten, der zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. /wg (157)

