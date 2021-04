Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Aufbruch in der Fontanestraße in 17192 Waren

Waren (ots)

Am 11.04.2021 gegen 16:45 Uhr meldet die 36-jährige Besitzerin eines PKW VW Passat über Notruf der Polizei, dass unbekannte Täter ihren in der Fontanestraße in 17192 Waren abgestellten PKW gewaltsam aufgebrochen haben. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Waren bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr brachen die Täter das Fahrzeug aus und entwendeten aus diesem Jacken, Portemonnaies und Mobiltelefone. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell