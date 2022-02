Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst/Willich: Verkehrsunfallfluchten geklärt

Tönisvorst/Willich (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es sowohl in St. Tönis als auch in Willich zu je einem Unfall mit Verletzten - in beiden Fällen setzten die Unfallverursacher ihren Weg fort. In Beiden Fällen konnte die Polizei die Verursacher aber schnell ermitteln. In St. Tönis wurde gegen 16.50 Uhr eine 33-jährige Willicherin leicht verletzt, als ein Auto aus einer Parklücke am Real-Mark rückwärts herausfuhr und dabei die Fußgängerin am Arm streifte. Die Autofahrerin habe noch kurz mit der 33-Jährigen gesprochen und sei dann vom Parkplatz gefahren. In Willich kam es gegen 16.40 Uhr auf dem Anliegerweg 'Zum Coenenhof' ebenfalls zu einer Berührung zwischen einem Fußgänger und einem Auto, als dieses den Fußgänger überholte. Der 49-jährige Fußgänger aus Willich, der mit seinen Hund unterwegs war, wurde am Ellenbogen verletzt. Der unfallverursachende Autofahrer, ein 68-jähriger Mann aus Willich, fuhr zunächst weiter, meldete sich aber später bei der Polizei und schilderte einen anderen Hergang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Rufnummer:02162/377-0. /wg (155)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell