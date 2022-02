Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr brach ein Unbekannter in die Stinges-Filiale auf der Hochstraße in St. Tönis ein. Zeugen hörten zu dieser Zeit das Klirren einer Scheibe und informierten die Polizei. Ein Zeuge beobachtete durch die Fenster den Einbrecher, der daraufhin über den Hinterhof die Flucht ergriff. Beute machte der Einbrecher offenbar keine. Der Einbrecher ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Pullover und vermutlich eine weiße OP-Maske. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das KK 2 über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (153)

