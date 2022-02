Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnungseinbrecher drücken Fenster auf

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. und dem 21. Februar brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Alten Bruchstraße in Viersen ein. Der oder die Täter drückten ein Fenster auf und stahlen aus der Wohnung ein Mischpult und zwei Festplatten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (151)

