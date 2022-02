Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Bungalow - Schmuck gestohlen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, den 19.02.2022 zwischen 10:00 h und 19:00 h in einen frei stehenden Bungalow am Felderweg ein, durchsuchten alle Räume und stahlen nach ersten Erkenntnissen diverse Schmuckstücke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (148)

