Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Am Freitag, 18.02.2022 gegen 18:55 Uhr befuhr eine 53jährige Viersenerin mit ihrem Pkw die Elsa-Brändström-Straße in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Als sie an zwei geparkten Pkw vorbeifuhr, lief ein 6jähriger Junge aus Viersen unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Fahrerin des Pkw konnte trotz sofortiger Bremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste. /tg (145)

