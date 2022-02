Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Schmierereien an KiTa und Schule

Willich-Schiefbahn (ots)

In den letzten Tagen ist es in Schiefbahn zu Schmierereien an einer Kindertageseinrichtung an der Albert-Oetker-Straße und am St. Bernhard-Gymnasium gekommen. Aufgefallen sind die jüngsten Taten am Dienstag- und am Mittwochmorgen.

Die Kriminalpolizei fragt nun, wer - möglicherweise zur Nachtzeit - in diesem Bereich Personen mit Sprühdosen gesehen hat. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (143)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell