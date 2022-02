Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin missachtet an Kreisverkehr Vorfahrt einer Radfahrerin - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 18.40 Uhr ist eine 55-jährige Deutsche aus Rheinberg in Kempen auf der Otto-Schott-Straße gefahren. In Höhe der Kleinbahnstraße fuhr sie in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 36-jährigen Radfahrerin aus Neukirchen-Vluyn. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Kempener Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (141)

