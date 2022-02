Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in eine Wohnung in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Dienstag zwischen 7.55 und 12.05 Uhr haben Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Remigiusstraße in Viersen eingebrochen. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt, entwendet wurde dem ersten Anschein nach nichts. /hei (138)

