Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbrüche in Schule und Kindertageseinrichtung

Kempen (ots)

Am Wochenende sind unbekannte Täter in die Gesamtschule Kempen und in eine Kindertageseinrichtung an der Straelener Straße eingebrochen.

Für den Einbruch in einen Gebäudeteil der Gesamtschule, der zur Pestalozistraße hingeht, lässt sich die Tatzeit relativ genau eingrenzen - Sonntagabend zwischen 23 und 23.15 Uhr. Ein Nachbar hatte merkwürdige Lichtreflexionen in den Scheiben wahrgenommen und war daraufhin nachschauen gegangen. Er sah noch zwei männliche Personen, die sich entfernten - einer etwa 1,80 Meter groß, der andere etwa 1,70 Meter, beide schwarz gekleidet. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen war.

Am Montagmorgen stellte sich heraus, dass im Lehrerzimmer, das in einem anderen Gebäudeteil liegt, ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen worden war. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet.

Der Zeitraum, in dem in die Kindertageseinrichtung eingebrochen worden ist, ist deutlich größer. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sind hier Unbekannte eingestiegen. Sie schlugen ein rückwärtiges Fenster ein, das zu einem Feld gelegen und von der Straße aus nicht einsehbar ist, und durchwühlten mehrere Räume. Auch hier fehlt dem ersten Anschein nach nichts.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Umfeld der Schule oder der KiTa verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sind vielleicht jemandem die beiden schwarz gekleideten Männer irgendwo in der Nähe der Gesamtschule vor oder nach der Tat aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei Viersen. /hei (136)

