Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruchdiebstahl

Viersen-Dülken (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Samstag, 12.02.2022, 14:00 Uhr und Sonntag, 13.02.2022, 13:00 Uhr in eine Wohnung auf der Straße Am Röttchen in Viersen-Dülken ein. Hierzu brachen sie die Wohnungstür im Bereich des Türschlosses auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Zur Tatbeute können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /TG (132)

