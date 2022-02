Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10.02.2022 und Sonntag, 13.02.2022 brachen bisher unbekannte Personen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hauptstraße ein. Hierfür hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde u.a. Schmuck entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /TG (130)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell