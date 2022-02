Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 14jährige nach versuchtem Raub in Gewahrsam genommen

Viersen (ots)

Ein 14jähriges Mädchen konnte im Rahmen der Fahndung gefunden und in Gewahrsam genommen werden.

Am späten Abend des 11.02.2022 hatte eine 46jährige Frau aus Grefrath gegen 23:44 h am Geldausgabeautomat im Bahnhof Viersen Geld abgehoben. Als sie das Geld aus dem Automaten genommen und in ihre Geldbörse gesteckt hatte, wollte eine junge Frau ihr diese entreißen. Da die 46jährige aber dagegen hielt und ihr in der Nähe wartender Begleiter hinzueilte, flüchtete die junge Frau ohne Beute. Sie versuchte vergeblich, von zwei PKW mitgenommen zu werde und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Brüsseler Allee. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte kurze Zeit später ein 14jähriges Mädchen aus Mönchengladbach, die momentan in einer Jugendhilfeeinrichtung in Duisburg untergebracht ist, im Bereich des EDEKA-Marktes angetroffen werden. Die durch die Geschädigte angegebene Beschreibung passte genau auf das 14jährige Mädchen. Da sie darüber hinaus auch durch die Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet worden war, nahmen sie die Polizeibeamten in Gewahrsam./mikö (128)

